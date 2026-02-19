Haberler

Atakaş Hatayspor, Özyurt Yatırım Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Atakaş Hatayspor, Özyurt Yatırım Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Özyurt Yatırım Holding ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması sağladı. Anlaşma sezon sonuna kadar geçerli olacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Özyurt Yatırım Holding ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Özyurt Yatırım Holding ile forma göğüs sponsorluğu konusunda sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu kıymetli iş birliği için Özyurt Yatırım Holding'e ve kulübümüze verdikleri destekten dolayı Sayın Serdar Özyurt'a teşekkür ederiz. Anlaşmanın camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
