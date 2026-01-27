Haberler

Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı. Kulüp, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Spor
