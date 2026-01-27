Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı. Kulüp, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.