Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.