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Atakaş Hatayspor Mersin'de Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor Mersin'de Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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