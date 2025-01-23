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Atakaş Hatayspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftası öncesinde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Murat Şahin yönetimindeki çalışma, dinamik ısınma ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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