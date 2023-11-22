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Atakaş Hatayspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda dar alan, taktik ve hava topu çalışmaları gerçekleştirildi.