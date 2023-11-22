Atakaş Hatayspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda dar alan, taktik ve hava topu çalışmaları gerçekleştirildi.
HATAYSPOR, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mersin'de sürdürüyor.
Bordo-beyazlılar, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda yaptığı dar alan, taktik ve hava topu çalışması ile İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor