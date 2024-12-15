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Atakaş Hatayspor ile Göztepe 1-1 Berabere Kaldı

Atakaş Hatayspor ile Göztepe 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin ilk yarıda Romulo'nun penaltısıyla bulduğu gole, Hatayspor'dan Aboubakar ikinci yarıda kafa golüyle cevap verdi.

Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün Kamacı

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 77 Bamgboye), Calvo, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas (Dk. 80 Cengiz Demir), Fernandes (Dk. 90+2 Strandberg), Aboubakar

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 67 Koray Günter), Heliton, Victor Hugo (Dk. 86 Doğan Erdoğan), Juan (Dk. 76 Matsuki), Dennis (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Bokele, Nazım Sangare (Dk. 86 Nielsen), Djalma Silva, Miroshi, Romulo

Goller: Dk. 12 Romulo (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 52 Aboubakar (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 29 Taha Altıkardeş, Dk. 45+6 Dennis, Dk. 62 Romulo (Göztepe), Dk. 60 Calvo (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın sert vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlığı kornere çeldi.

52. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Rivas'ın altıpas içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Aboubakar, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

75. dakikada Rui Pedro'nun savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis'i geçmeye çalışan Aboubakar açısını kaybedince Fernandes'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

77. dakikada Dennis'in pasında topla buluşan Matsuki'nin ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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