Hatayspor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre'yi transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, stoper oyuncusu Hakan Çinemre'yi kadrosuna kattı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki Hakan Çinemre ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.