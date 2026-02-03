Hatayspor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre'yi transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki stoper Hakan Çinemre ile anlaşma sağladı. Kulüp, yeni transferi için başarılar diledi.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki Hakan Çinemre ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.