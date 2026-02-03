Haberler

Hatayspor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre'yi transfer etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki stoper Hakan Çinemre ile anlaşma sağladı. Kulüp, yeni transferi için başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, stoper oyuncusu Hakan Çinemre'yi kadrosuna kattı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki Hakan Çinemre ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Spor
