Atakaş Hatayspor, Göztepe ile Deplasmanda Karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Hatayspor'un ligden düşmesi kesinleşirken, Göztepe daha üst sıralarda yer alıyor.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'un 19 puanı bulunurken, Göztepe ise 46 puana sahip.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor