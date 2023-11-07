Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Belediyesi Çim Saha Tesisleri'nde gerçekleşti. Futbolcuların dar alan çalışması yaptığı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, 11 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu arada, Hatay ekibinin, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan tesise yerleştiği, antrenmanlarını ise bir süre Erdemli Belediyesi Çim Saha Tesisleri'nde gerçekleştireceği bildirildi.