Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre 6 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.

Futbolcular, 1 saat 25 dakika süren idmanda taktik ve pas çalıştı.

Bu arada, Hatayspor'un eski futbolcularından Ahmet Daloğlu da antrenmanı ziyaret ederek Volkan Demirel ve kulübün başkan vekili Aydın Toksöz ile bir araya geldi.

Daloğlu, Hatay ekibine Çaykur Rizespor karşılaşmasında başarı diledi.

Hatayspor kafilesi cuma günü hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.