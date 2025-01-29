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Atakaş Hatayspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen çalışmada taktik, hava topu ve dar alan çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de Antalyaspor'u konuk edecek olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, taktik, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatay ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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