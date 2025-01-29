Atakaş Hatayspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de Antalyaspor'u konuk edecek olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, taktik, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatay ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - MERSİN