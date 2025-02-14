Atakaş Hatayspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Atakaş Hatayspor, 16 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda sürdürüyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan antrenmanlarda hava topu, şut, taktik ve dar alan çalışmaları gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, hava topu, şut, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor