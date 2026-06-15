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İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Eskişehir'e ulaştı

İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Eskişehir'e ulaştı
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Dolunay Bisiklet Kulübü'nden 20 sporcu, Ata'ya Saygı Bisiklet Turu kapsamında İstanbul'dan yola çıkarak Eskişehir'e ulaştı. Yarın Eskişehirli sporcularla birlikte Anıtkabir'e gitmek üzere Ankara'ya hareket edecekler.

İstarnbul'dan yola çıkan ve Eskişehir'e ulaşan Dolunay Bisiklet Kulübü üyesi 20 sporcu, "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" kapsamında Eskişehirli sporcularla Ankara'ya gidiyor.

İstanbul'dan pedal çevirmeye başlayan Dolunay Bisiklet Kulübü'nün 20 kişilik sporcu kafilesi Eskişehir'e ulaştı.

Geceyi Eskişehir'de konaklayarak geçirecek olan ekip, yarın sabah Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının da eşlik edeceği "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" kapsamında Anıtkabir'e ulaşmak üzere yeniden yola çıkacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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