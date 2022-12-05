Astronomik tekliflere dönüp bakmadı bile! Valencia, Fenerbahçe ile nikah tazeliyor

Fenerbahçe, Enner Valencia ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Körfez ülkelerinden gelen astronomik teklifleri reddettiği öğrenilen yıldız futbolcunun, çubuklu formayı tercih etmesi sarı-lacivertli taraftarların yüzlerini güldürdü. 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak olan Ekvadorlu golcü, önceki sözleşmesinde olduğu gibi yine 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finallerinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Enner Valancia, yoluna Fenerbahçe ile devam edecek. Birçok teklifin yapılacağı bilinen Ekvadorlu golcü Sarı- Lacivertli kulüp ile anlaşma sağladı.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Sporx'te yer alan habere göre, yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalmak istediği, başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği söyleniyor.

"FENERBAHÇE DE MUTLUYUM"

Valencia'nın "Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyorum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum" dediği öğrenilen bilgiler arasında.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

33 yaşındaki golcü, Dünya Kupası'nda oynadığı karşılaşmalarda 3 gol atmış ve son 2 maçta hafif sakatlığı olmasına rağmen mücadeleye devam etmişti. Fenerbahçe'de de çok başarılı bir grafik çizen yıldız futbolcu, gol krallığında da zirvede yer alıyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Enner Valencia, bu karşılaşmalarda toplam 15 gol ve 4 asiste imza atarak 19 gole direkt katkı sağladı.