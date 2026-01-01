Haberler

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Güncelleme:
Daha önce Fenerbahçe'nin 2025 Aralık ayından sonra yükselişe geçeceğini söyleyerek dikkat çeken Astrolog Can Aydoğmuş, katıldığı programda sarı-lacivertli taraftarlara yeni bir "şampiyonluk" iddiasında bulundu. Aydoğmuş, "2026'da şampiyon olacaksınız" sözleriyle gündem oldu.

Yıllar önce Fenerbahçe'nin 2025 Aralık ayından sonra yükselişe geçeceğini öne süren ve bu sözleriyle sarı-lacivertli taraftarların ilgisini çeken Astrolog Can Aydoğmuş, dün katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Programda Fenerbahçelilere seslenen Can Aydoğmuş, "Fenerbahçeliler, sizin zamanınız geldi. Kesinlikle mutlu olacaksınız. Çok güzel bir sürece doğru gidiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, açıklamasının devamında ise taraftarı heyecanlandıran bir iddiayı daha dile getirerek, "2026'da şampiyon olacaksınız" dedi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDIRDI

Aydoğmuş'un sözleri sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Açıklamalar, özellikle "yükseliş" ve "şampiyonluk" vurgusu nedeniyle gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Yorumlar

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu takımın işi hep falcılara mı kaldı

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Zaten Fenerbahçenin işi astrologlara kalmış. :-)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Bunu söylemek için astrolog da müneccim de olmak gerekmez. Takımların mevcut durumları, mücadele ettikleri kulvar sayısı v.b. birçok husus zaten kendini ortaya koyuyor. Bu zamana kadar kaç astrolog çıkıp böylesi ifadeler kullandı, ya tutarsa diye. Zaten arada 1 puan fark var. Medyatikler sizi.

Haber Yorumlarıgf48qqpkry:

olmassak ne olacak

