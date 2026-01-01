Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Yıllar önce Fenerbahçe'nin 2025 Aralık ayından sonra yükselişe geçeceğini öne süren ve bu sözleriyle sarı-lacivertli taraftarların ilgisini çeken Astrolog Can Aydoğmuş, dün katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇELİLER, SİZİN ZAMANINIZ GELDİ"

Programda Fenerbahçelilere seslenen Can Aydoğmuş, "Fenerbahçeliler, sizin zamanınız geldi. Kesinlikle mutlu olacaksınız. Çok güzel bir sürece doğru gidiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"2026'DA ŞAMPİYON OLACAKSINIZ" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Aydoğmuş, açıklamasının devamında ise taraftarı heyecanlandıran bir iddiayı daha dile getirerek, "2026'da şampiyon olacaksınız" dedi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDIRDI

Aydoğmuş'un sözleri sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Açıklamalar, özellikle "yükseliş" ve "şampiyonluk" vurgusu nedeniyle gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.