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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Kocaelispor'u 1-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Dk. 18 Haşim Arda Sarman), Duhan Aksu (Dk. 72 Atila Turan), Vukovic, Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Sheidaev), Kharaishvili (Dk. 60 Amaral), Beridze (Dk. 60 Barış Alıcı), Skhirtladze

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mboula, Barış Gök, İshak Çakmak, Dening (Dk. 81 Tolga Ünlü), Adem Eren Kabak (Dk. 89 Cumali Bişi), Landel (Dk. 89 Begic), Barış Ekincier (Dk. 70 Muhammed Enes Kiprit), Paixao (Dk. 89 Enver Cenk Şahin)

Gol: Dk. 71 Paixao (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )

Sarı kartlar: Dk. 42 Duhan Aksu, Dk. 90+1 Burak Öksüz (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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