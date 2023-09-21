Astor Enerji Şanlıurfaspor, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Astor Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Zafer Turan yönetiminde gerçekleştirildi.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'ndaki antrenman, teknik direktör Zafer Turan yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: AA / Spor