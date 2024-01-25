Üye Girişi
Haberler

Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmana son transfer Steve Shamal da katıldı.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında, sahasında 29 Ocak Pazartesi günü Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmana takımın son transferi Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal da katıldı.

Kaynak: AA / Spor

Şanlıurfaspor Trendyol Boluspor Antrenman Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de mi? UEFA maç kanalı değişti mi? 26 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 26 Ocak Cuma Hutbesi! 25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title