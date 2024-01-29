ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, üzücü bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maça çıktıklarını belirterek, Boluspor'u yenerek kendi sahalarında üst üste ikinci galibiyeti almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

Maçta çok istekli oynadıklarını fakat pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Buz, şöyle konuştu:

"Maçta 4 tane net pozisyonumuz vardı, direkten dönen topumuz vardı. Zaten oyun bizim elimizdeydi. Rakibin 1-2 pozisyonu varken golü buldular ve biz müsabakayı kaybettik. Bu kadar net pozisyona giren bir takım tabii ki gole çeviremediği zaman Altay maçının ikinci devresindeki gibi sıkıntı olabiliyor. 27 kez ceza sahasının içerisinde buluştuk. Golü atmış olsaydık çok farklı yere gelecekti müsabaka ama normal olarak futbolda skora bakılıyor. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Önümüze bakmak durumundayız. Takımımızla birlikte Erzurumspor müsabakasına hazırlanacağız. Orada yolumuza devam edip telafi edeceğiz bu durumu. Mücadelemize devam edeceğiz ve düzlüğe çıkacağız."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise 2 takım oyuncularını da mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Play-off için mücadele ettiklerini aktaran Koşukavak, "Geçen haftaki Şanlıurfaspor'un 4-0'lık galibiyeti ve kadrosuna çok deneyimli ve kaliteli oyuncuları katması bu maçın zorluk derecesini arttırıyordu. Biz planlarımızı çok iyi yaptık. Oyunun her anını iyi oynadık. Oyuncularım çok samimi ve içten oynadı, kazandığımız için mutluyum. Hepsini de tebrik ediyorum. Teorilerimizi, senaryolarımızı sahaya getiriyorlar. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Şanlıurfaspor'a da kalan maçlarda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.