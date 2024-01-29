Üye Girişi
Haberler

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor'a 1-0 mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör İrfan Buz, maçın ardından üzücü bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise iki takım oyuncularını da tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, üzücü bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maça çıktıklarını belirterek, Boluspor'u yenerek kendi sahalarında üst üste ikinci galibiyeti almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

Maçta çok istekli oynadıklarını fakat pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Buz, şöyle konuştu:

"Maçta 4 tane net pozisyonumuz vardı, direkten dönen topumuz vardı. Zaten oyun bizim elimizdeydi. Rakibin 1-2 pozisyonu varken golü buldular ve biz müsabakayı kaybettik. Bu kadar net pozisyona giren bir takım tabii ki gole çeviremediği zaman Altay maçının ikinci devresindeki gibi sıkıntı olabiliyor. 27 kez ceza sahasının içerisinde buluştuk. Golü atmış olsaydık çok farklı yere gelecekti müsabaka ama normal olarak futbolda skora bakılıyor. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Önümüze bakmak durumundayız. Takımımızla birlikte Erzurumspor müsabakasına hazırlanacağız. Orada yolumuza devam edip telafi edeceğiz bu durumu. Mücadelemize devam edeceğiz ve düzlüğe çıkacağız."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise 2 takım oyuncularını da mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Play-off için mücadele ettiklerini aktaran Koşukavak, "Geçen haftaki Şanlıurfaspor'un 4-0'lık galibiyeti ve kadrosuna çok deneyimli ve kaliteli oyuncuları katması bu maçın zorluk derecesini arttırıyordu. Biz planlarımızı çok iyi yaptık. Oyunun her anını iyi oynadık. Oyuncularım çok samimi ve içten oynadı, kazandığımız için mutluyum. Hepsini de tebrik ediyorum. Teorilerimizi, senaryolarımızı sahaya getiriyorlar. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Şanlıurfaspor'a da kalan maçlarda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Şanlıurfaspor Trendyol Boluspor Basın Toplantısı Maç Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Mustafa Kemal, kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede? Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? Rüya içinde rüya görmek ne demek? Rüya içinde rüya anlatmak ve uyanmak nedir? Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title