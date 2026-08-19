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Aston Villa'dan çifte transfer: Suzuki ve Ruggeri

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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Japon kaleci Zion Suzuki ile İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattı. Suzuki 35 milyon, Ruggeri ise 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Japon file bekçisi Zion Suzuki ve İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattı.

Aston Villa Kulübü, İtalya'nın Parma takımından Zion Suzuki ve İspanya ekibi Atletico Madrid'den Matteo Ruggeri'nin transfer edildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, bonuslar dahil edildiğinde Suzuki'nin 35 milyon, Ruggeri'nin ise 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında takıma katıldığı öne sürüldü.

Kariyerinde Urawa Red Diamonds ve Sint-Truiden'de görev yapan Suzuki, 2024'te transfer olduğu Parma'da 59 maça çıktı.

Daha önce Atalanta ve Salernitana'da oynayan Ruggeri ise geçen sezon forma giydiği Atletico Madrid'de 47 karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: AA
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