Aston Villa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aston Villa, antrenmanlarını Chobani Stadı'nda tamamladı. Teknik direktör Unai Emery yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçeİ ile karşılaşacak İngiliz ekibi Aston Villa, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'nda, teknik direktör Unai Emery yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Futbolcular idmanda istasyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi yarın 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
