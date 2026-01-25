Haberler

Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı

Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti ve 46 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Newcastle United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Aston Villa, 2-0'lık skorla kazandı.

ASTON VILLA, NEWCASTLE'A ŞANS TANIMADI

Konuk ekip Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Emi Buendia ve 88. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

İKİ MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde iki hafta aradan sonra kazanan Aston Villa, puanını 46'ya yükseltti. İki maçtır kazanamayan Newcastle United ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa, Brentford'u evinde ağırlayacak. Newcastle United, zorlu Liverpool deplasmanına gidecek.

