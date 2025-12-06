Haberler

Aston Villa, Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisine 90+5'te son verdi

Aston Villa, Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisine 90+5'te son verdi
Güncelleme:
Premier Lig'in lideri Arsenal, Aston Villa'ya deplasmanda 90+5'te yediği golle 2-1'lik skorla kaybetti. Aston Villa, üst üste 7. galibiyetini aldı, Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta maçında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan maçı Aston Villa, 2-1 kazandı.

SON SÖZÜ UZATMALARDA ASTON VILLA SÖYLEDİ

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Matty Cash ve 90+5. dakikada Emiliano Buendia kaydetti. Arsenal'in tek golü 52. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.

18 MAÇLIK SERİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte üst üste 7. galibiyetini alan Aston Villa, puanını 30'a yükseltti. Tam 18 maçlık yenilmezlik serisi son bulan lider Arsenal ise 33 puanda kaldı. Arsenal gelecek hafta Wolverhampton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise West Ham United'a konuk olacak.

