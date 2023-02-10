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"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi, Adıyaman'da yaşamını yitirdi

Spor Haberleri

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Asrın felaketi"nde Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Asrın felaketi"nde Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kentte düzenlenen ortaokullar arası spor müsabakaları için KKTC'den gelen kız ile erkek takımı kafilesinde, 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli olmak üzere toplam 35 kişinin yer aldığı duyurulmuştu.

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Kaynak: AA / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Adıyaman Kıbrıs Spor Güncel Haberler

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