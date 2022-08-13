Haber : Aslan sezonun ilk yenilgisini taraftarı önünde aldı! Galatasaray, Giresunspor'a 1-0 yenildi - Haberler

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Aslan sezonun ilk yenilgisini taraftarı önünde aldı! Galatasaray, Giresunspor'a 1-0 yenildi

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini yaşarken, Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Sainz attı. Galatasaray'da taraftarın izlemek için sabırsızlandığı yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens, yedek kulübesinde başladıkları mücadelede sonradan oyuna girdiler.

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'in 2. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu sezon taraftarı önünde oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

SAINZ, GALATASARAY'I YIKTI

Karşılaşma boyunca Galatasaray etkili ataklar geliştirdi ancak son paslarda yapılan hatalar net gol pozisyonları yaratmaya engel oldu. Kaptığı toplarla etkili olmaya çalışan Giresunspor, Abdulkerim'in geri pasında araya giren Borja Sainz ile 77. dakikada 1-0 öne geçti.

Aslan sezonun ilk yenilgisini taraftarı önünde aldı! Galatasaray, Giresunspor'a 1-0 yenildi

GALATASARAY İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Lucas Torreira ve Dries Mertens, Galatasaray'da oyuna girerken sarı-kırmızılılar beklediği golü bir türlü atamadı. Giresunspor mücadeleyi 1-0 kazanırken, Galatasaray sezonun ilk mağlubiyetini Giresunspor karşısında aldı.

Aslan sezonun ilk yenilgisini taraftarı önünde aldı! Galatasaray, Giresunspor'a 1-0 yenildi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Giresunspor Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

İki haftanın sonunda geleceğe dair ve şampiyonluğa oynayacak takım göremedik. Bu senede onuncu sıra ile on ikinci sıra arasında ligi bitirir.

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