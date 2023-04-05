Aslan şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Galatasaray'ın yeni marşı
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23. şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray'ın, Türkiye Kupası'nda oynanacak Başakşehir maçının öncesinde "Sahibisin Kalbimin" isimli yeni marşını tanıtıldı.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Maç eksiği olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran sarı-kırmızılılar, taraftarı için sürpriz bir hamle yaptı.
BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ TARAFTARIN BEĞENİSİNE SUNULDU
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'ın yeni marşı, maça sayılı saatler kala taraftarların beğenisine sunuldu.
GEÇER NOT ALDI
Taraftarları büyük çoğunluğundan geçer not alan marş, bu akşam oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçında Nef Stadyumu'nda da çalınacak.
İşte marşın sözleri:
"Sevdana yandım yemin ederim
Senin yolun benim kaderim
Hem mutluluğum hem kederim
Yine seni severim
Sevdana yandım yemin ederim!
Gönül verdik aşkına
Uğruna savaş buna
Allah ömür verirse
Yolum dik yokuşlara
Çocukluktan hatıram
Cimbomum bana kalan
Yanar bu şehir yanar
Vasiyet;
Mezarıma, koy sarı laleler
Ölümün yanında
Sensizlik daha beter"