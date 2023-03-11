Aslan rekor için sahada! İşte Galatasaray-Kasımpaşa maçında muhtemel 11'ler

Okan Buruk yönetiminde çıktığı son 16 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, bu akşam oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde rekor için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanmaları halinde Süper lig tarihinde en fazla galibiyet alan takım olarak tarihe geçecekler. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmaya sakatlığını atlatan Muslera ve yeni transfer Zaniolo'nun da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TARAFTAR ZANİOLO'YU BEKLİYOR

Sarı-kırmızılıların ara transferde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusunun form durumunun iyi olduğunu düşünen Okan Buruk, Zaniolo'yu ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.

MUSLERA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek. Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı.

ADEKUGBE OYNAYABİLİR

Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEKLER

Sarı-kırmızılılar, biri hükmen olmak üzere son 16 resmi maçını kazandı. Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen Galatasaray, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 13 maçını kazanan Galatasaray, bu akşamki maçı da kazanarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

İşte muhtemel 11'ler;

Galatasaray:

Muslera

Sacha Boey

Nelsson

Abdülkerim

Adekugbe

Torreira

Oliveira

Rashica

Zaniolo

Kerem

Mauro Icardi

Kasımpaşa: