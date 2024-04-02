YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. hafatasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 12. dakikasında yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi

İLK YARI BAŞKA GOL OLMADI

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi

HATAY ATTI AMA OFSAYT

59'da uzun kullanılan taç atışında Nikola Maksimovic'in kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Carlos Strandberg topu ağlara yolladı. Gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi

GALATASARAY KAZANDI

Kıran kırana geçen maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Hatayspor Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Mersin'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Mersin Yerel Seçim sonuçları! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Hatay'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim sonuçları! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Gaziantep'te seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları! Ben Bu Cihana Sığmazam 64. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Eskişehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları! Mehmed: Fetihler Sultanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm neden yok? Galatasaray Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS - Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İnci Taneleri bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Hatayspor'un golü neden iptal edildi? Pozisyon ofsyat mı, Muslera'ya faul mü var? Fenerbahçe Lig'den çekilecek mi, OYLAMA SONUCU ne? Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmayacak mı, Süper Kupa iptal mi? Ali Koç, Erden Timur'a ne dedi? Süper Kupa finaline çıkmamanın cezası ne?
500

Yorumlar (7)

Salih Kaya:

Aslanlarim benim şimdi FB trolleri yağdırır haksız aldınız söyle yaptınız diye şikebahçe islemeyince istedikleri gibi cigirtganlik yapiyolar :)

11
25
yanıtYanıtla
Mldhat Caglar:

Daha saygili bir yorum da yazabilirdin okuyanin saygisini da kazanirdin saygilarimla

yanıt9
yanıt2
Salih Kaya:

şu son yapılanlardan sonra çok seviyeli ve saygılı bı yorum bu arada bundan üstü allah korusun Fenerbahçeli olmaktir

yanıt0
yanıt2
Şükrü Polat:

Sevincinizd3 bile Fenerbahçe varsa siz dogru yoldasınız. :)))

yanıt0
yanıt0
İlhan Binen:

işte bu yüzden Türkiye'nin en büyük takımı GALATASARAY ????????????¦???

14
7
yanıtYanıtla
Şükrü Polat:

Hangi yüzden:)))) yuz yokki sizde

yanıt2
yanıt0
Şükrü Polat:

Gs Ali sansalan isminde bi forvet almis. Adam harika bisey. Hakkini veriyo her macin

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title