Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. hafatasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
ICARDI PERDEYİ AÇTI
Mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 12. dakikasında yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
İLK YARI BAŞKA GOL OLMADI
Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
HATAY ATTI AMA OFSAYT
59'da uzun kullanılan taç atışında Nikola Maksimovic'in kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Carlos Strandberg topu ağlara yolladı. Gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
GALATASARAY KAZANDI
Kıran kırana geçen maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.