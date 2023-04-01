Aslan'ın yıldızı geri döndü! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçında muhtemel 11'ler
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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılarda, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Dries Mertens'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılılarda Dries Mertens sevinci yaşanıyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor. Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
MERTENS GERİ DÖNDÜ
Galatasaray formasıyla son maçına 5 Şubat'ta çıkan Dries Mertens sakatlıktan kurtuldu. Belçikalı yıldızın, sarı-kırmızılıların Adana Demirspor ile oynayacağı mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
İşte muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Akintola, N'Diaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Cherif N'Diaye