Aslan'ın yıldızı geri döndü! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçında muhtemel 11'ler

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılılarda Dries Mertens sevinci yaşanıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor. Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

MERTENS GERİ DÖNDÜ

Galatasaray formasıyla son maçına 5 Şubat'ta çıkan Dries Mertens sakatlıktan kurtuldu. Belçikalı yıldızın, sarı-kırmızılıların Adana Demirspor ile oynayacağı mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İşte muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Akintola, N'Diaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Cherif N'Diaye