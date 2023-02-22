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Aslan bu kez güldü! Galatasaray, ikinci maçında kazandı

Spor Haberleri

Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, bir gün içinde TFF 1. Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Pendikspor'la maç yaptı. Düşme hattında yer alanan Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Aslan, zirve yarışında alan Pendikspor'u ise 3-1'lik skorla mağlup etti.

Gün içinde Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçından beraberlikle ayrılan Galatasaray, akşam saatlerinde Pendikspor ile karşılaştı. Rotasyona giden Sarı-Kırmızılılar, Pendikspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

BERKAN YUNUS VE RASHICA

Galatasaray'ın Pendikspor'a karşı oynadığı maçta galibiyeti getiren goller Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Milot Rashica'dan geldi.

Aslan bu kez güldü! Galatasaray, ikinci maçında kazandı

DİĞER MAÇTA ICARDI VE BARIŞ

Gençlerbirliği ile 2-2 biten maçtaki golleri Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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