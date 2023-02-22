Aslan bu kez güldü! Galatasaray, ikinci maçında kazandı

Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, bir gün içinde TFF 1. Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Pendikspor'la maç yaptı. Düşme hattında yer alanan Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Aslan, zirve yarışında alan Pendikspor'u ise 3-1'lik skorla mağlup etti.