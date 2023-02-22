Aslan bu kez güldü! Galatasaray, ikinci maçında kazandı
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Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, bir gün içinde TFF 1. Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Pendikspor'la maç yaptı. Düşme hattında yer alanan Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Aslan, zirve yarışında alan Pendikspor'u ise 3-1'lik skorla mağlup etti.
Gün içinde Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçından beraberlikle ayrılan Galatasaray, akşam saatlerinde Pendikspor ile karşılaştı. Rotasyona giden Sarı-Kırmızılılar, Pendikspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
BERKAN YUNUS VE RASHICA
Galatasaray'ın Pendikspor'a karşı oynadığı maçta galibiyeti getiren goller Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Milot Rashica'dan geldi.
DİĞER MAÇTA ICARDI VE BARIŞ
Gençlerbirliği ile 2-2 biten maçtaki golleri Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.