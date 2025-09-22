Aşkaleli Arif Ünver, TEKNOFEST İstanbul 2025'te Türkiye Birincisi Oldu

Aşkaleli Arif Ünver, TEKNOFEST İstanbul 2025 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması, Pano Montörlüğü Serbest Seviye kategorisinde üstün bir performans sergileyerek Türkiye birincisi oldu.

Elde ettiği bu büyük başarıyla hem ilçenin hem de Erzurum'un gururu olan Ünver, teknolojiye ve bireysel gelişime verdiği önemle örnek bir isim oldu. - ERZURUM