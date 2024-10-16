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Aşkale Koçak Ortaokulu, Erzurum'da Atletizm Yarışmalarında İl İkincisi Oldu

Aşkale Koçak Ortaokulu, Erzurum'da Atletizm Yarışmalarında İl İkincisi Oldu
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Erzurum'da düzenlenen atletizm yarışmalarında Aşkale Koçak Ortaokulu, erkek ve kız takımlarıyla önemli bir başarı elde ederek il ikincisi oldu. Okul, bölge yarışmalarında Erzurum'u temsil etme hakkı kazandı.

Erzurum'da okul sporları kapsamında düzenlenen atletizm yarışmalarında Aşkale ekibi il ikincisi oldu.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve il genelinde tüm orta öğretimlerin katıldığı Atletizm yarışmalarında Aşkale Koçak Orta Okulu il ikincisi oldu.

Beden eğitimi öğretmeni ve eski milli atlet Elif Eyüp idaresindeki öğrenciler kısa süre içerisinde hazırlandıkları yarışmalarda 3 kilometrede yarışan erkek takımı ilk 2'ncisi, 2 kilometrede yarışan kız takımı il ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attılar. Aşkale ekini elde ettiği başarı ile Erzurum'u bölge yarışmalarında temsil etmeye hak kazandı.

Başarının asla tesadüf olmadığını belirten Elif Eyüp 'Daha çok çalışarak bölge yarışmalarında başarılı olmak istiyoruz. Bizlere destek veren ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaremize teşekkür ediyorum' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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