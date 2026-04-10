Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’nun dizinde gerilme ve ödem tespit edilirken, yıldız oyuncunun Kayserispor ve Rizespor maçlarını kaçıracağı, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’nun durumu netleşti. Sarı-lacivertli ekipte yıldız futbolcunun yokluğunda oynayacağı maçlar belli olurken, derbi için özel bir plan hazırlandı.

KAYSERİSPOR VE RİZESPOR MAÇLARINDA YOK

Sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilen Marco Asensio’nun bir hafta istirahat edeceği açıklandı. Bu süreçte İspanyol yıldızın Kayserispor ve Rizespor maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe’de tüm planlar Asensio’yu Galatasaray derbisine yetiştirmek üzerine kuruldu. Teknik ekip ve sağlık heyeti, yıldız oyuncunun kritik karşılaşmada sahada olabilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ KOZLARINDAN BİRİ

Bu sezon 37 maçta 13 gol ve 13 asistle oynayan Asensio, Fenerbahçe’nin hücum gücünde kilit rol üstlendi. Sarı-lacivertli takıma 15 puanlık katkı sağlayan deneyimli oyuncu, performansıyla dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
Haberler.com
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

6 ili birden bağlayacak dev proje! Sadece 2 saat sürecek

6 ili birden bağlayacak dev proje! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın

Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan geçmişine baksın
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu