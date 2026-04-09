Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’dan beklenen gelişme gelmedi. Yıldız futbolcunun durumu endişe yaratıyor.

MR SÜRECİ BİLE BAŞLAYAMADI

Dizine aldığı darbe sonrası sakatlanan Asensio’nun MR’ı için ödemin inmesi bekleniyordu. Ancak son bilgilere göre dizindeki şişlik henüz geçmedi ve bu nedenle MR çekimi gerçekleştirilemedi.

RİZESPOR MAÇI DA RİSKE GİRDİ

Sabah’ın haberine göre sürecin uzamasıyla birlikte Asensio’nun sadece Kayserispor değil, Çaykur Rizespor maçına da yetişmesinin zorlaştığı ifade edildi.

ENDİŞE ARTIYOR

Sakatlığın boyutuna dair net bir tablo henüz oluşmazken, yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKMIŞTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın en etkili isimlerinden biri olmuştu.

Kaynak: Haberler.com