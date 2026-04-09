Haberler

Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dizindeki ödem geçmediği için MR’ı bile çekilemeyen Asensio’nun, Rizespor maçına da yetişmesinin zorlaştığı ve dönüş sürecinin uzadığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’dan beklenen gelişme gelmedi. Yıldız futbolcunun durumu endişe yaratıyor.

MR SÜRECİ BİLE BAŞLAYAMADI

Dizine aldığı darbe sonrası sakatlanan Asensio’nun MR’ı için ödemin inmesi bekleniyordu. Ancak son bilgilere göre dizindeki şişlik henüz geçmedi ve bu nedenle MR çekimi gerçekleştirilemedi.

RİZESPOR MAÇI DA RİSKE GİRDİ

Sabah’ın haberine göre sürecin uzamasıyla birlikte Asensio’nun sadece Kayserispor değil, Çaykur Rizespor maçına da yetişmesinin zorlaştığı ifade edildi.

ENDİŞE ARTIYOR

Sakatlığın boyutuna dair net bir tablo henüz oluşmazken, yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKMIŞTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın en etkili isimlerinden biri olmuştu.

Kaynak: Haberler.com
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş

Ateşkes resti geldi! Bu iddia ilk kez ortaya atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak

Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği cezayı öyle böyle değil

Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği ceza öyle böyle değil
'ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı' iddiası

Doğruysa İran'ı bu sefer kimse durduramaz
Fatih Terim'in zor anları! Hangi maçı izleyeceğini bilemedi

İmparator'un zor anları!
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak

Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Zincir markette fahiş fiyat skandalı! 42 TL'lik biberi bakın kaça sattılar

Zincir markette etiket skandalı! 42 TL'lik biberi bakın kaça sattılar