Asensio'nun İspanya Milli Takımı'na neden çağrılmadığı ortaya çıktı

Marco Asensio'nun İspanya Milli Takımı'na çağrılmama nedeni sakatlık olarak açıklanırken, Fenerbahçe oyuncuyu derbiye hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio'nun İspanya Milli Takımı aday kadrosuna alınmamasıyla ilgili merak edilen detay netlik kazandı.

SAKATLIK ENGELİ ORTAYA ÇIKTI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla dikkat çeken Asensio'nun milli takıma çağrılmamasının arkasında sakatlık olduğu öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre, tecrübeli futbolcu bir süredir ağrıları olmasına rağmen sahaya çıkmaya devam etti.

TEDESCO TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yıldız oyuncu konusunda kontrollü bir plan uyguluyor. Asensio'yu yüksek tempolu antrenmanlardan uzak tutan teknik ekip, oyuncunun sağlık durumunu riske atmadan sezonu tamamlamayı hedefliyor.

ÖZEL PROGRAM UYGULANACAK

Sarı-lacivertli ekip, milli arada Asensio'ya aktif dinlenme programı uygulayacak. Bu süreçte oyuncunun ağrılarının azaltılması ve fiziksel olarak toparlanması planlanıyor.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Fenerbahçe cephesi, Marco Asensio'nun Beşiktaş derbisine tam hazır şekilde çıkmasını hedefliyor. Teknik ekip, olası sakatlık riskini minimuma indirerek yıldız futbolcudan maksimum verim almayı amaçlıyor.

Alper Kızıltepe
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Haberler.com
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor

"Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor" diyerek isyan etti
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor

"Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor" diyerek isyan etti
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde

Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde