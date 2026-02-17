Haberler

Asensio, eski hocasını pişman etti

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldızı Marco Asensio, performansıyla İngiltere'de de gündem oldu. Asensio'nun geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da görev yapan Teknik Direktör Unai Emery, İspanyol futbolcuyu kaybettiği için büyük pişmanlık duyduğunu ifade etti. Bu sezon 29 maçta 12 gol atan ve 9 asist yapan Asensio'nun transferini gerçekleştiremeyen Emery, 'Çok dikkatsizce davrandık. Asensio'nun transferi bitmeliydi' dediği aktarıldı.

  • Marco Asensio, Fenerbahçe'de bu sezon 29 maçta 12 gol attı ve 9 asist yaptı.
  • Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Asensio'nun bonservisini almadıkları için pişman olduğunu söyledi.

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Kariyer sezonunu yaşayan 30 yaşındaki deneyimli on numaranın görkemli performansı, ülkesi İspanya'nın ardından İngiltere'de de gündem oldu.

UNAI EMERY'NİN ASENSIO PİŞMANLIĞI

Takvim'in haberine göre; Asensio'nun geride bıraktığımız sezon kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da görev yapan Unai Emery, İspanyol futbolcuyu kaybettiği için çok pişman. Asensio'nun bonservisini almayan İngiliz ekibinde Teknik Direktör Unai Emery'nin, bu karardan dolayı büyük pişmanlık duyduğu ifade edildi. İspanyol teknik adamın, yönetime "Çok dikkatsizce davrandık. Asensio'nun transferi bitmeliydi" dediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 29 maça çıkan deneyimli yıldız, bu maçlarda rakip kalelere 12 gol attı. Asensio, ayrıca 9 golün de asistini yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
