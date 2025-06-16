ASEM Takımları, İzmir'de Voleybol Şampiyonası'na Katılacak

Adana Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kulübü (ASEM) takımları, İzmir'de 23-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Midi Kızlar ve Midi Erkekler Voleybol Şampiyonasına katılacak.

ASEM Kulübü Başkanı Muhsin Yolcu, Adana'yı aynı anda hem kız hem de erkek takımlarıyla şampiyonada temsil edecek olmanın gurunu yaşadıklarını belirtti.

Takımlarının 2024-2025 sezonundaki bölgesel ve grup müsabakalarında gösterdiği performansla finale kaldığını vurgulan Yolcu, "Hedefimiz şampiyonluk. Gelecekte daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.