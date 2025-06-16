ASEM Takımları, İzmir'de Voleybol Şampiyonası'na Katılacak

ASEM Takımları, İzmir'de Voleybol Şampiyonası'na Katılacak
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Adana Sporcu Eğitim Merkezi Kulübü, Türkiye Midi Kızlar ve Midi Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılacak. Kulüp Başkanı Muhsin Yolcu, kız ve erkek takımlarıyla Adana'yı temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Adana Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kulübü (ASEM) takımları, İzmir'de 23-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Midi Kızlar ve Midi Erkekler Voleybol Şampiyonasına katılacak.

ASEM Kulübü Başkanı Muhsin Yolcu, Adana'yı aynı anda hem kız hem de erkek takımlarıyla şampiyonada temsil edecek olmanın gurunu yaşadıklarını belirtti.

Takımlarının 2024-2025 sezonundaki bölgesel ve grup müsabakalarında gösterdiği performansla finale kaldığını vurgulan Yolcu, "Hedefimiz şampiyonluk. Gelecekte daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Spor
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