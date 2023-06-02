Asarcıklı lise öğrencisinden Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası başarısı

Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Gizem Bengi, 8. Uluslararası Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Bengi'nin 46 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı müsabakalarda derece kazanması, okulunda ve ilçede sevinçle karşılandı.