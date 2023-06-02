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Asarcıklı lise öğrencisinden Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası başarısı

Asarcıklı lise öğrencisinden Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası başarısı

Spor Haberleri

Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Gizem Bengi, 8. Uluslararası Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Bengi'nin 46 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı müsabakalarda derece kazanması, okulunda ve ilçede sevinçle karşılandı.

Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Gizem Bengi, 8. Uluslararası Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

İstanbul'da 17-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 8. Uluslararası Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası müsabakasında Gizem Bengi, ikinci oldu.

Bengi'nin 46 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı müsabakalarda derece kazanması, okulunda ve ilçede sevinçle karşılandı.

İlçede gençlere örnek olan Gizem Bengi, başarılı sporcular yetiştirerek ilçede bu sporu tanıtmayı istediğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Spor

Anadolu Lisesi Kick Boks Spor Haberler

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