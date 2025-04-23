AS Monaco, Barcelona'yı 97-80 Mağlup Ederek Seride Öne Geçti
THY Avrupa Ligi play-off etabında AS Monaco, ilk maçta Barcelona'yı 97-80 yenerek seride 1-0 öne geçti. İlk periyodu geride kapatan Monaco, ikinci devreyi önde tamamlayarak zafere ulaştı.
THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında Fransız ekibi AS Monaco, İspanya temsilcisi Barcelona'yı 97-80 mağlup etti.
Salle Gaston Medecin'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Barcelona 25-21 önde tamamlasa da soyunma odasına önde giden taraf 44-42'lik skorla AS Monaco oldu.
Mücadelenin üçüncü periyodunu 76-59 üstünlükle bitiren ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 97-80 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 25 Nisan Cuma günü aynı salonda oynanacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor