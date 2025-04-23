İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

AS Monaco, Barcelona'yı 97-80 Mağlup Ederek Seride Öne Geçti

AS Monaco, Barcelona'yı 97-80 Mağlup Ederek Seride Öne Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Avrupa Ligi play-off etabında AS Monaco, ilk maçta Barcelona'yı 97-80 yenerek seride 1-0 öne geçti. İlk periyodu geride kapatan Monaco, ikinci devreyi önde tamamlayarak zafere ulaştı.

THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında Fransız ekibi AS Monaco, İspanya temsilcisi Barcelona'yı 97-80 mağlup etti.

Salle Gaston Medecin'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Barcelona 25-21 önde tamamlasa da soyunma odasına önde giden taraf 44-42'lik skorla AS Monaco oldu.

Mücadelenin üçüncü periyodunu 76-59 üstünlükle bitiren ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 97-80 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 25 Nisan Cuma günü aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.