Artvin Şavşat'ta Renkli Off-Road Yarışları

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Kazaların yaşandığı yarışlar, renkli görüntülerin sahne olurken, tümsek ve çukurlar yarışmacılar zor anlar yaşattı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 3. kez düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları renkli görüntülere sahne oldu. İlçenin Köprüyaka köyünde Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada, toplam 40 araç katıldı. Artvin ve ilçeleri olmak üzere, Amasya, Sivas, Erzurum, Rize, Kars, Iğdır illerin yanı sıra Gürcistan'dan toplam 40 araç yarıştı.

Bu yılki parkurun adına SMA hastası Aytun Miraç bebeğin adı verildi. Yarışmada araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerinde sürücüler dereye girmek için kıyasıya mücadele etti. 32 kapıdan oluşan parkurda tümsek ve çukurlar zaman zaman sürücülere zor anlar yaşadı. - ARTVİN