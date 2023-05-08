Artvin'deki boğa güreşinde ortalık bir anda karıştı! Protokol nereye kaçacağını şaşırdı

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde rakibini bekleyen boğa protokol tribününe daldı. Konuklar boğayı görünce kaçışmaya başlarken olayda bir kişi yaralandı.

Murgul ilçesi Osmanlı köyünde bu yıl 30'uncu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde rakibini beklerken bir anda protokol tribününe daldı.

BOĞA TRİBÜNÜ BİRBİRİNE KATTI

Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve davetlilerin yer aldığı protokol tribününde 2 metre yüksekliğinde bulunan duvardan atlayan boğa tribünü birbirine kattı.

1 KİŞİ YARALANDI

Konuklar boğayı görünce kaçışmaya başladı. Bir kişinin yaralandığı olayda, boğa atladığı duvardan tekrar arenaya indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.