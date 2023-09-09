Artvin'de Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali Başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali başladı. İlk gün yapılan güreşlerde 36 boğa mücadele etti ve şampiyonlar belirlendi. Festival, yarın yapılacak güreşlerin ardından sona erecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" başladı.

İlçede Sarıgöl Vadisi'nde bulunan 10 köy muhtarlığınca Dutluk mevkisinde yapılan güreşlerin ilk gününde, "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde 36 boğa arenaya çıktı.

Ağırlıkları 380- 420 kilogram arasında olan boğaların güreştiği "deste" kategorisinde Bigihan Demirkıran'a ait "Bozo", 421-470 kilogram ağırlığındaki boğaların güreştiği "ayak" kategorisinde Yaşar Dursunoğlu'na ait "Seri, 471-530 kilogramdaki boğaların güreştiği "küçük orta" kategorisinde de İlker Gündüz'e ait "Yiğido" isimli boğalar birinci oldu.

Boğa sahipleri ve destekçilerinin boğalarının şampiyon olmasının ardından arenaya inerek tulum eşliğinde horon oynayarak şampiyonluklarını kutladı.

180 bin lira para ödülünün dağıtılacağı festival, yarın "orta boy", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorisindeki güreşlerin ardından sona erecek.

Organizasyon komitesinde yer alan Selim Sılacı, AA muhabirine, 2 gün sürecek boğa güreşlerinin Sarıgöl Vadisi'nde bulunan muhtarlıklar tarafından düzenlendiğini söyledi.

Sılacı, boğa güreşlerinin bölgenin en kadim geleneklerinden olduğunu vurgulayarak, "Bu geleneği yaşatmak gerekiyor. Bu festivallerin ekonomik bir yönü de var. Bahar ayında başlayan güreşler il genelinde farklı yerlerde son bahara kadar devam ediyor. Bu da ilde ekonomik bir hareketlilik sağlıyor. Boğa sahipleri de bu festivallerde boğalarını güreştirerek boğalarının durumunu görmüş oluyor." dedi.

Etkinliği izleyen Ahmet Keleş ise bu festivallerin kültürel bir etkinlik olarak insanlara eğlence teşkil ettiğini, insanların bu vesileyle birbirleriyle daha çok kaynaştığını belirtti.