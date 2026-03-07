Haberler

Artvin'de amatör maçta kavga; karşılaşma ertelendi

Güncelleme:
Artvin'in Borçka ilçesinde Hopa Eğitim Spor ve Yeşil Artvin Spor arasında oynanan U18 Ligi şampiyonluk maçı, futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle tatil edildi. Maçın 77. dakikasında başlayan tartışma, güvenlik gerekçesiyle hakem tarafından durduruldu.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde amatör ligde Hopa Eğitim Spor ile Yeşil Artvin Spor arasında oynanan şampiyonluk maçında futbolcular arasında çıkan tekme tokat kavga nedeniyle karşılaşma tatil edildi.

Artivin'de U18 Ligi şampiyonluk maçında Borçka ilçe Stadı'nda Hopa Eğitim Spor ile Yeşil Artvin Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 77'nci dakikasında Yeşil Artvin Spor'un skoru 2-0'a getirmesinin ardından sahada futbolcular arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Sahada yaşanan arbede, görevliler ve her iki takımın teknik ekiplerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırılırken, mücadelenin hakemi güvenlik gerekçesiyle maçı tatil etti.

ARBEDE SAHA DIŞINA TAŞTI

Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar arasında da arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahalesi sonrası arbede yatıştırıldı.

HABER- KAMERA: Erhan SARI- Ziya AKYILDIZ/BORÇKA (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


