Artvin'de 2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün en sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde oluşturulan bocce sahasında düzenlenen şampiyonaya 22 ilden 135 sporcu katıldı.

Üç gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kadın ve erkeklerde birinci ve ikinci tur müsabakaları yapıldı.

Karşılaşmalarda başarılı olan takımlar çeyrek finale yükseldi.

Toplamda 28 takımın yer aldığı müsabakalarda 1 başhakem olmak üzere toplam 7 hakem görev aldı.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kara, Bocce Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinliğin yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirten Kara, "Merkez Hakem Kurulumuz sahamızı incelediler, ölçümlerini yaptılar, müsabakalar için uygun bulundu. İklim bocce oynamaya çok müsait. Sıcak şehirlerden gelen hocalarımız, sporcu kardeşlerimiz keyifli bir müsabaka sergiliyorlar." dedi.

Kara, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak sporun birleştirici gücünü kullanarak Artvin'i tanıtmayı amaçladıklarını da kaydetti.