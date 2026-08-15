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Milli Erkek Cimnastik Takımı Zagreb'de

Milli Erkek Cimnastik Takımı Zagreb'de
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Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, 19-23 Ağustos'ta Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a hareket etti. Kafilede Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan yer alıyor.

Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takım kafilesi, 19-23 Ağustos tarihlerinde Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Hırvatistan'a gitti.

Cimnastik Avrupa Şampiyonası, 19-23 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek. Hazırlıklarını tamamlayan Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı da şampiyona için Hırvatistan'a gitti.

Kafilede milli sporcular; Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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