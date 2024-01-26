Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda Sporcular Gösteri Sundu

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası kapsamında olimpiyatlarda derece alan sporcular, gösteri sundu.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandıran Muhammed Bozdağ, olimpik kısa kulvar sürat patencisi Furkan Akar ve milli sporculardan Defne Çiğdem, gösteri yaptı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda 17 yeni buz pisti ile spor altyapısını güçlendirdiğini belirterek, "Short Track branşında buz pisti Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez 1989 yılında rahmetli Turgut Özal tarafından açılmıştı. Ondan başka buz pisti yoktu. Hükümetimizin son 10-15 yılda yaptığı buz pisti sayısı 17 ve dolayısıyla bu pist olmadan spor yapılamıyor." dedi.

Kurtuluş, pistlerin daha yeni yapıldığını vurgulayarak, sporcuların bu 10-15 yılda olimpiyat ikincisi ve Avrupa üçüncüsü olduğunu, diğer ülkelerin ise bu sporu 100 yıldır yaptığını bildirdi.

Milli sporcular da etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 2026'da İtalya'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmak istediklerini bildirdiler.