Artık ezbere yapıyor! Cengiz Ünder attığı şık golün sırrını verdi

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta İskoçya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Cengiz Ünder attığı nefis golle maça damga vurdu.

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Cengiz Ünder, Diyarbakır'daki atmosfer ve hazırlık dönemiyle ilgili, "Ben İlk defa Diyarbakır'a geldim. İnanılmaz coşkulu bir karşılama oldu. Taraftar inanılmaz güzeldi, harikalardı. Misafirperverlikleri muhteşemdi. Burada oynamak ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Gelen herkese teşekkürler. Çok güzel bir atmosfer vardı. Kazandık, mutluyuz. Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gerekiyordu. Her şey çok güzeldi" değerlendirmesinde bulundu.

"O VURUŞU SEVİYORUM"

Attığı golün sırrıyla ilgili ise Cengiz, "O vuruşu yapmayı zaten seviyorum, uzak köşeye vuruşları. Çok çalışıyorum. Milli Takımda olduğum zaman kendimi çok özgüvenli hissediyorum ve bu şutları atabiliyorum. Çok şükür bugün yine gol attım. Milli forma altında gol ve asist apayrı bir duygu" açıklamasını yaptı.