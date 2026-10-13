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Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Pendikspor 49'da Emrah Başsan'la öne geçse de Vanspor 60'ta Bardhi ve 88'de Furkan Özhan'ın penaltı golüyle kazandı.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Kurtuluş Aslan, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Orfa Yapı Pendikspor : Utku Yuvakuran, Erdem Gökçe, Berkay Sülüngöz (Dk. 21 Thuram), Taha İnce, Furkan Doğan, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Efehan Pekdemir (Dk. 68 Yekta Sönmez), Emrah Başsan (Dk. 83 Susak), Clarke-Harris (Dk. 68 Hrelja)

Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Celal Hanalp, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Manış (Dk. 79 Furkan Özhan), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Dk. 58 Ozan Kökçü), Bardhi (Dk. 82 Khan), Yenne, Felicissimo (Dk. 59 İlkan Sever)

Goller: Dk. 49 Emrah Başsan (Orfa Yapı Pendikspor ), Dk. 60 Bardhi, Dk. 88 Furkan Özhan (Penaltıdan) (Artı Değer Vanspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 87 Mesut Özdemir (Orfa Yapı Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 45 Sinan Osmanoğlu (Artı Değer Vanspor FK), Dk. 75 Hakan Yeşil (Orfa Yapı Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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