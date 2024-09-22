Arthur Masuaku, Kayserispor Maçında Cezalı Duruma Düştü
Beşiktaş'ın futbolcusu Arthur Masuaku, Eyüpspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcusu Arthur Masuaku, Eyüpspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Masuaku gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL