Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında Arsenal, ilk 8 maçını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi, bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu sonuçlarla lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen Arsenal, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseldi. Üstün performansı ile şampiyonluk adayları arasında yer aldığını güçlü şekilde ortaya koydu.
EZİCİ PERFORMANS
Mikel Arteta'nın öğrencileri, bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde sadece 4 gol gördü. Hücumda üretken, savunmada ise son derece disiplinli bir görüntü sergileyen Arsenal, turnuvanın en istikrarlı ekiplerinden biri oldu.
İLK 8 GARANTİ, DOĞRUDAN SON 16
Bu sonuçlarla lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen Arsenal, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseldi. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk adayları arasında yer aldığını güçlü şekilde ortaya koydu.