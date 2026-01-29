Haberler

Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında Arsenal, ilk 8 maçını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi, bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu sonuçlarla lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen Arsenal, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseldi. Üstün performansı ile şampiyonluk adayları arasında yer aldığını güçlü şekilde ortaya koydu.

  • Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan lig formatında oynadığı ilk 8 maçın tamamını kazandı.
  • Arsenal, lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
  • Arsenal, bu 8 maçta 23 gol atarken 4 gol yedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan lig formatında Arsenal, oynadığı ilk 8 maçın tamamını kazanarak organizasyon tarihinde bir ilki başardı. İngiliz temsilcisi, yeni formatta ilk 8 maçını kazanan ilk takım olarak kayıtlara geçti.

EZİCİ PERFORMANS

Mikel Arteta'nın öğrencileri, bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde sadece 4 gol gördü. Hücumda üretken, savunmada ise son derece disiplinli bir görüntü sergileyen Arsenal, turnuvanın en istikrarlı ekiplerinden biri oldu.

İLK 8 GARANTİ, DOĞRUDAN SON 16

Bu sonuçlarla lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen Arsenal, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseldi. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk adayları arasında yer aldığını güçlü şekilde ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

